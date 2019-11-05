МОН призупиняє атестацію вишів - Новосад назвала причину

МОН змушене призупинити атестацію вишів цього року, щоб здійснити донабір експертів, зокрема міжнародних.

Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад за результатами засідання Нацради з розвитку науки і технологій.

"Буквально кілька тижнів тому в МОН стартувала атестація, за підсумками якої ми вперше мали дати кращим науковим напрямам у вишах базове фінансування на науку. На 2019 рік на це було закладено 100 млн гривень. Аналіз та експертне оцінювання наукової діяльності повинні проводити незалежні експерти – загалом до МОН було подано понад 900 анкет. Але за результатом їхнього аналізу та рейтингування кандидатів Комісія з атестації прийняла рішення про донабір експертів – з підвищеними вимогами до кандидатів, а також залученням міжнародних фахівців", – пояснила Новосад.

Вона наголосила, що висока якість та неупередженість експертизи є пріоритетними для МОН, адже в суспільстві має бути довіра до атестації, за результатами якої розподіляються бюджетні кошти і яка проводиться раз на 5 років.

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"Якість результатів та довіра до них є набагато важливішими, ніж "гонитва" за строками атестації. 2020 року на базове фінансування науки у вишах передбачено вже 400 млн гривень, і дуже важливо, щоб розподіл цих коштів відбувався на основі об’єктивних результатів оцінювання", – зазначила міністр.

Окремо очільниця МОН зауважила, що передбачені на цей рік на базове фінансування 100 млн грн теж підуть на підтримку університетської науки. МОН запропонує уряду перерозподілити ці кошти на дофінансування пілотного проєкту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням у вишах. Наразі відкрито 14 таких центрів у різних містах України.

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Нацрада підтримала пропозицію МОН, рекомендувавши відтермінувати атестацію та здійснити додатковий набір українських та іноземних експертів з числа науковців, які мають вагомий науковий доробок та значний досвід проведення експертизи.

Базове фінансування науки у вишах потрібне для того, щоб ЗВО могли будувати тривалу дослідницьку політику й не залежати лише від короткострокового конкурсного фінансування. Кошти можна буде використати за 2 основними напрямами: проведення досліджень і розробок в межах наукового напряму; розвиток інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності.