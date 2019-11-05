Гончарук провів перше засідання Нацради з питань розвитку науки й технологій

В Україні є прекрасні традиції наукових шкіл, але система відносин в науці залишає бажати кращого.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив на своїй сторінці у Facebook після того, як провів перше засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

“Декілька тез з цього приводу. В Україні є прекрасні традиції наукових шкіл. Але сама система відносин в науці залишає бажати кращого. Те, що зараз є — не влаштовує ані науковців, ані чиновників”, - зазначив Гончарук.

Засідання ради з питань науки і техніки//Фото: Укрінформ, Олена Худякова

Він наголосив на тому, що з України постійно від’їжджають вчені, але повертається з них в кращому випадку 20%. Кількість дослідників, які працюють безпосередньо в Україні та залучені у практичну роботу теж щороку зменшується.

“Для порівняння: 2015 рік - 90 тис. науковців. 2018 рік - 57,6 тис. науковців. Наукову сферу точно потрібно терміново реформувати. І почнемо з галузевих академій”, - підкреслив глава уряду.

На його переконання, особливу увагу уряд має приділяти підтримці молодих вчених. В проєкті бюджету-2020 Кабмін вже заклали 100 млн на конкурс проєктів молодих вчених.