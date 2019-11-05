Кабмін планує виділити більше грошей на ліки, зарплати вчителів та соцпрограми

У проєкті бюджету-2020, підготовленому до другого читання, додатково виділено 3,2 млрд на ліки, 3,75 млрд — на зарплати вчителів, 3,5 млрд — на опорні школи, 2,44 млрд — на соціальні програми і пенсіонерів та 1,08 млрд — на культуру і туризм.

Про це у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Ми оцінили додаткові реалістичні доходи і змогли, врахувавши висновки Бюджетного комітету та нашої Програми уряду, виділити такі додаткові важливі видатки: 3,2 млрд на ліки, 3,75 млрд на зарплати вчителів, 3,5 млрд на опорні школи, 2,44 млрд на соціальні програми і пенсіонерів, 1,08 млрд на культуру і туризм, 1,57 млрд на аеропорти і мости, 400 млн лікування за кордоном, 300 млн університетська наука. І ще ряд невеликих, але важливих видатків", - написала Маркарова.

Вона зазначила, що водночас дефіцит зменшується до 2% і перерозподіл доходів до ВВП знижується, а ціль щодо співвідношення боргу до ВВП полягає у знижені до 52,4%.

"Успіх в приватизації може допомогти зменшити цей показник більш кардинально", - зауважила Маркарова.

Читайте також: Гончарук очікує 12 мільярдів від приватизації наступного року

У МОН додали, що в 2020 році зарплати всіх освітян мають зрости на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, які сьогодні отримують найменшу зарплату, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року - майже 21 тис. грн. Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян. За даними Міносвіти та науки, зараз молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 тис гривень в місяць менше за досвідчених педагогів: приблизно 5 тис. 410 грн на місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років - 8 тис. 182 грн.