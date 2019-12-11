Новосад каже, що у наступному році перевірять зайнятість випускників вишів

Держава змінить принцип фінансування закладів вищої освіти й платитиме не за кількість студентів, які навчають у ЗВО, а за якість освіти.

Про це міністр освіти та науки Ганна Новосад сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми плануємо змінити механізм фінансування вищої освіти, який стимулюватиме не кількість, а якість. Що це означає? Нам потрібно відмовитися від ситуації, коли ми даємо університетам кількість грошей відносно кількості студентів, та перейти до ситуації, коли ми їх фінансуємо за результатами їхньої діяльності. Це допоможе прибрати мотивацію, коли закладу треба набрати якомога більше студентів та їх втримати, щоб отримати державне фінансування. Тому тут краще обрати фінансування за результатами діяльності", - сказала Новосад.

Зокрема, за її словами, одним з критеріїв, за якими оцінюватиметься результативність роботи університетів, буде працевлаштування випускників.

"Впродовж 2020 року зробимо моніторинг зайнятості випускників університетів. Ми заклали кошти на розробку цього механізму. Після цього будемо розуміти, а куди ж йдуть випускники. Власне, це буде одним з критеріїв фінансування закладів вищої освіти", - сказала Новосад.

Також вона додала, що мережу університетів оптимізують. "У нас працюють близько 300 вишів. Але контингент студентів маленький і до того ж стрімко падає останні десять років. Нам не потрібна така мережа. Тому треба рухатися у напрямку об’єднання та укрупнення університетів. Також треба оптимізувати на них видатки", - сказала Новосад.