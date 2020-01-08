На літак із Тегерана до Києва не сіли двоє пасажирів — Данілов

На рейс літака Boeing-737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що розбився неподалік Тегерана, зареєструвалися 169 пасажирів, втім двоє людей не сіли в літак.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно наявності дипломатів або інших представників, які там є під дипломатичним імунітетом, можемо надати наступну інформацію, що ми мали списки всіх 169 громадян, які були зареєстровані на цей рейс, у нас списки ці є. На рейс сіли 167 громадян, 2 громадянина не сіли на рейс, який вирушав з Тегарана", - сказав Данілов.

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Як зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наразі з'ясовуються деталі цієї трагедії. "Списки людей будуть опубліковані, після цього говоритимемо про якісь імена... Наразі рано говорити про причини. Ми не хочемо поширювати різноманітні версії до моменту, поки розслідування не встановить офіційні причини", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в авіаційному просторі Ірану було прийнято лише сьогодні, оскільки до цього не існувало таких передумов.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по 3 громадян ФРН і Великої Британії.