Трагедія в Тегерані: віцепрезидент МАУ заявляє, що помилка екіпажу - мінімальна

На рейсі Тегеран-Київ, який розбився в Ірані, працював посилений екіпаж, який має високу підготовку.

Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заявив віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на складність самого рейсу, тривалість рейсу, на літаку був посилений екіпаж. Екіпаж відпочивав в готелі Тегерана перед вильотом. Усвідомлюючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки повного льотного складу на Боїнгу-737 останні кілька років проводять виключно в аеропорту Тегерана. Тому в процесі перевірок перевіряється майстерність льотчика, саме для того, щоб оцінити їхні дії саме в аварійній ситуації. Маючи дані на сьогоднішній день, що літак набрав 2400 метрів висоти, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їхній досвід, дуже важко сказати, що там могло бути щось з екіпажем", - сказав Сосновський.

За словами Сосновського, командир екіпажу Володимир Японенко мав досвід нальоту 11 600 годин, майже весь на Boeing-737, інструктор Олексій Наумкін, який знаходився в складі посиленого екіпажу, - 12 тис. годин нальоту, зокрема 6600 годин на Boeing-737, другий пілот Сергій Хоменко - 7600 годин нальоту на Boeing-737.

На літаку також було 6 бортпровідників.

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У свою чергу президент МАУ Євген Дихне додав, що представники авіакомпанії вже починають працювати з сім'ями і родичами загиблих на борту українського літака в Ірані.

"Ми вивісимо список пасажирів і почнемо працювати з українцями, з родичами членів екіпажу, пасажирів. Вся інформація буде передана посольством тих країн, які були на борту, для роботи з ними. Також наші представники вже почали роботу в аеропоррту Тегерана з родичами пасажирів цього рейсу", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великобританії (3).

Фото: АА