Технічний директор МАУ: Літак був справний, від екіпажу зауважень не надходило

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився 8 січня незабаром після вильоту з Тегерана, був справний.

Про це на брифінгу сказав технічний директор МАУ Олександр Шафієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Літак 2016 року випуску. Отриманий безпосередньо із заводу Boeing, до цього не експлуатувався ніде. Зауважень щодо матчастини не було. Перевірку проходив останню 6 січня, зауважень ніяких не було. Літак був справний, від екіпажу ні по прильоту в Тегеран, ні перед вильотом жодних зауважень не було", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів (з них двоє - українці) і 9 членів екіпажу (всі українці), усі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

Фото: АА