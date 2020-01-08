Україна чекає від Ірану підтвердження для вильоту бортів, які мають забрати загиблих — РНБО

Українська сторона очікує на підтвердження від Ірану інформації щодо безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають забрати тіла загиблих.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"(Секретар РНБО - ред.) Олексій Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування. Данілов повідомив, що українська сторона зараз очікує на підтвердження від Ірану щодо безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають забрати загиблих. Також до Тегерана планують вирушити вітчизняні фахівці, які з'ясовуватимуть усі обставини катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського очолив оперативний штаб при РНБО України, який створено у зв'язку з катастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

Фото: пресслужба РНБО