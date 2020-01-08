Більшість загиблих у катастрофі в Тегерані є громадянами Ірану та Канади — Пристайко

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану та Канади.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter.

"Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752: Іран — 82; Канада — 63; Україна - 2 + 9 (екіпаж); Швеція — 10; Афганістан — 4; ФРН — 3; Велика Британія — 3", - написав Пристайко.

Він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей в авіакатастрофі та наголосив, що українська влада продовжує розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.