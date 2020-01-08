Українські спеціалісти їдуть до Ірану для розслідування причин трагедії

В Іран направлять спеціалістів для допомоги у пошуках та розслідуванні причин авіакатастрофи літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Про це йдеться у повідомленні МВС

"В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідуванні причин трагедії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.