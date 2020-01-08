Більшість загиблих у катастрофі літака пасажирів були транзитними — МАУ

На борту літака Boeing-737, що розбився в аеропорту Тегерана, більшість пасажирів були транзитними і збиралися летіти далі наступними рейсами з аеропорту "Бориспіль".

Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" в середу, 8 січня, сказав президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому борту мало українців, бо дуже багато пасажирів на цьому борту планували з аеропорту "Бориспіль" летіти в інші напрямки. Це більшість непрямих пасажирів, які летіли в Україну, це наші транзитні пасажири", - сказавши Дихне.

За його словами, рейс № PS752 Тегеран–Київ авіакомпанії МАУ "прилітав в нашу ранкову хвилю і, практично, конектився з усіма європейськими рейсами авіакомпанії МАУ".

Також Дихне гарантував високу справність всіх літаків МАУ і високу кваліфікацію екіпажу.

Як повідомляв Укрінформ, у середу 8 січня, орієнтовно о 6.00 за тегеранським часом (близько 4.30 за Києвом) після зльоту в тегеранському аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс № PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу). Усі вони загинули.

Фото: AA