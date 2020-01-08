Авіакомпанія не має права розробляти власні версії причин аварії — МАУ

Авіакомпанія не має права розробляти власні версії причин падіння літака “Міжнародних авіаліній України”, поки спеціально утворена комісія не напрацює відповідні висновки.

Про це сказав президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Євгеній Дихне на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка має дійти якихось висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватися як версії”, - сказав Дихне.

На прохання журналістів відреагувати на інформацію, яку поширюють деякі ЗМІ, про те, що український літак міг бути збитий іранською ракетою, Дихне відповів: “Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші працівники”.

Водночас він повідомив, що літак виконував “звичайний регулярний рейс і вчора до пізнього вечора ніяких особливостей, які б говорили про те, що нам треба обмежувати польоти, не виникло”.

Також Дихне наголосив на тому, що МАУ не буде коментувати неперевірену інформацію.

“У нас встановлена міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка у ЗМІ з’явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і вимушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити зовсім зворотню реакцію у ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді ми вийшли з прес-релізом від компанії”, - пояснив Дихне.

Також він запропонував звертатися на гарячу лінію авіакомпанії, де можна буде отримати перевірену інформацію з приводу трагедії.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.