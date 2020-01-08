МАУ просить коментувати тільки офіційну інформацію про катастрофу

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" просять коментувати тільки офіційну інформацію про катастрофу літака МАУ в Тегерані (Іран) і відзначають, що в катастрофі розбився один із кращих літаків авіакомпанії.

Про це повідомив президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне на брифінгу у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я б хотів, щоб ми коментували тільки офіційну інформацію. Зараз у ЗМІ, у Твіттері, Фейсбуці дуже багато різної інформації, яка не є офіційною, не є перевіреною. З поваги до людей, які були на борту, ми іншу інформацію зараз обговорювати не можемо", - зазначив Дихне.

Від імені колективу авіакомпанії він приніс глибокі співчуття сім'ям людей, які були на борту і людям, яким вони були дорогі.

"Це був один із кращих наших літаків, з прекрасним, надійним екіпажем. 9 членів екіпажу", - сказав президент МАУ.

Він також підкреслив, що авіакомпанією прийнято рішення скасувати польоти в Іран на невизначений термін.

"Авіакомпанія зараз виконує всі процедури міжнародні, які пов'язані з подібними подіями. Створюється спеціальним органом розслідування комісія для роботи на місці. Авіакомпанія також візьме участь в її роботі", - повідомив Дихне.

Президент МАУ розповів, що о 6:10 ранку за іранським часом літак авіакомпанії МАУ здійснив зліт в аеропорту "Тегеран" і через пару хвилин зник з екранів радарів.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих пасажирів літака МАУ.