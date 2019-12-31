В місії ООН прокоментували обмін полоненими та звільнення ексберкутівців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні привітала одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ «Майорське» у Донецькій області.

Про це йдеться у заяві моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

При цьому у місії заявили, що звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють в причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнить розгляд справ Майдану.

"Передача п’яти співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними «республіками», суттєво ускладнить відправлення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість. Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

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У списку на обмін опинилися і п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» у справі про розстріли на Майдані.