Зеленський запевнив, що передача ексберкутівців ніяк не вплине на справи Майдану

Президент Володимир Зеленський запевнив, що справи про розстріл Героїв Небесної сотні будуть завершені, й передача у ході обміну з ОРДЛО беркутівців на це не вплине.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в аеропорту "Бориспіль", де зустрічав звільнених з полону бойовиків українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це ніяк не буде впливати на справи Майдану. По-перше, все, що ми поки що обіцяємо, ми робимо, тому як я й сказав, справи Майдану ми закінчимо обов'язково", - відповів Президент на запитання, чи вплине на подальший розгляд "справ Майдану" передача беркутівців ОРДЛО.

Глава держави зазначив, що передача "беркутівців" була однією з умов обміну й рішення щодо них було складним. Водночас він підкреслив, що п'ятеро "беркутівців", двоє із яких були під домашнім арештом, а троє - в СІЗО, досі не мали вироків суду й під час обміну.

За словами президента, потрібно ще буде розібратися, чому цих вироків не було.

"Ми забирали наших героїв, я вважаю, що це складне було рішення, рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти - вони всі є герої, і я впевнений, що для нас пріоритет — повернути наших людей. Я з повагою ставлюся до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає, на жаль, ми не можемо це зробити, але ми могли повернути живих", - підкреслив Президент.

Водночас глава держави поділився, що якби мав би ще 100 "беркутівців" і йому б запропонували обміняти їх на одного розвідника, він би віддав 100 "беркутівців" заради цього.

Разом з тим, Зеленський зауважив, що з родинами героїв Небесної сотні зустрічався неодноразово.

"З родинами героїв Небесної сотні я зустрічався, зустрічався неодноразово. Кожну секунду, не кожного дня, а кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін, тому я робив як Президент України, моя відповідь дуже проста: я повертав живих. І це найголовніше, мені так здається, це був мій вибір", - додав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мали бути звільнені 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

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У списку на обмін опинилися і п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» у справі про розстріли на Майдані.