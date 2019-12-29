П’ятьох ексберкутівців уже обміняли — адвокат

П’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру й Олега Янішевського — обміняли на українських полонених.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Валентин Рибін.

“Так, їх уже обміняли”, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відбувся обмін.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

У списку на обмін опинилися у п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу “Беркут” у справі про розстріли на Майдані.

Під Лук'янівським СІЗО чергували активісти, які блокували його аби не допустити вивезення ексберкутівців, яких відпустив під особисте зобов'язання Київський апеляційний суд.