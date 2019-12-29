Україна передає РФ злочинців в обмін на героїв — представник Президента в КСУ

Обмінюючи злочинців на героїв, Україна демонструє всьому світу, що цінує кожного свого громадянина і надалі боротиметься за кожного українця.

Про це заявив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський на своїй сторінці у Facebook, коментуючи критику стосовно обміни ексберкутівців і терористів на українських полонених.

"У ці хвилини Україна передає представникам російської сторони злочинців, які розстрілювали Майдан, підривали мирні демонстрації, вчиняли інші страшні злочини, в обмін на звільнення з полону українських героїв. Численні «експерти» та опозиційні політики піддають ці дії української влади нищівній критиці, забуваючи при цьому, що й раніше Україна обмінювала на наших героїв таких же злочинців-негідників. Але сьогодні ті, хто схвалював ці обміни, раптом встановили "червоні лінії", вихід української влади за які вони почали вважати зрадою! Напевно, варто нагадати, що в обмін на Надію Савченко Україна віддала Росії кадрових російських військових розвідників, які вбивали українських військовослужбовців", - зазначив він.

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Також Веніславський зауважив, що розслідування розстрілів Майдану та терористичним актам в Харкові скоро вже шість років.

"А Росія, зажадавши звільнення вбивць героїв Небесної сотні чи харківських терористів, фактично офіційно визнала, що вони виконували накази з Москви. А якби Україна відмовилася видати Росії беркутівців та терористів, то дуже скоро після судових вироків вони могли б вийти на волю за "законом Савченко", а наші герої так і залишилися б у полоні, щодня ризикуючи життям. Хто б від цього виграв?",- підкреслив він.

Окрім того, Веніславський нагадав загальновідому історію про те, коли в жовтні 2011 року ізраїльського військового, капрала Ґілада Шаліта обміняли на більш ніж 1000 палестинських в'язнів.

"В усьому світі, і в Україні зокрема, це називали взірцем того, як держава має прагнути звільнення її героїв. Що змінилося у ставленні симпатиків попередньої української влади до обов’язків держави?", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині стартував процес обміну утримуваних осіб.