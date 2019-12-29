Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними українського омбудсмена Людмили Денісової, всього мають бути звільнені 80 українських полонених.

При цьому вона не виключає, що кількість людей може змінитися.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.