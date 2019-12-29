25 звільнених українців скоро будуть вдома
Фото
Укрінформ
В Офісі Президента України повідомили, що перші 25 полонених українців уже звільнені.
Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.
"Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома", - йдеться у повідомленні.
У списку на обмін опинилися у п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.
Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.
Фото: Офіс Президента