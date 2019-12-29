25 звільнених українців скоро будуть вдома

25 звільнених українців скоро будуть вдома

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Укрінформ
В Офісі Президента України повідомили, що перші 25 полонених українців уже звільнені.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними українського омбудсмена Людмили Денісової, всього мають бути звільнені 80 українських полонених.

При цьому вона не виключає, що кількість людей може змінитися.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.

У списку на обмін опинилися у п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.

Фото: Офіс Президента

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