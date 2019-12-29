П’ятеро ексберкутівців уже на КПВВ “Майорське” - адвокат

П’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський - перебувають на КПВВ “Майорське”, де невдовзі мають бути обміняні на українських полонених.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв.

“На КПВВ “Майорське” стоять автобуси. Там вони перебувають”, - сказав він.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Водночас Денісова не виключає, що кількість людей може змінитися.

Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині стартував процес обміну утримуваних осіб.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.

Раніше у Київському апеляційному суді один з новопризначених прокурорів, Сергій Куций, підтвердив, що 5 ексберкутівців є у списках на обмін.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.