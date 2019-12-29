Розпочався обмін на Донбасі

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

"У ці хвилини у Майорську на Донеччині стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення: наші хлопці повертаються на Батьківщину", - написала вона.

За її словами, на місці події перебуває представник уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, яким було доручено здійснити моніторинг стану додержання прав і свобод громадян України під час передачі на підконтрольну уряду України територію військовослужбовців, яких було незаконно позбавлено свободи бойовиками так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Офіс Президента підтвердив, що “на Донеччині на КПВВ "Майорське" розпочався процес звільнення утримуваних осіб”. До цього допису в ОП доклали фото та відео з місця події.

Фото: Офіс Президента