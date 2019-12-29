СБУ назвала прізвища звільнених українців

Стали відомі прізвища 76 звільнених полонених, котрих в ході обміну передали сьогодні Україні.

Їх перелік оприлюднила Служба безпеки України.

"У результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року); 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років)", - йдеться в повідомленні.

"Обмін – підтвердження того, наскільки важливим для Президента України є захист кожного українця, який опинився у скрутних обставинах через російську агресію", - підкреслив голова СБУ Іван Баканов.

За його словами у таких питаннях не буває ідеальних конфігурацій. Це завжди спроба витиснути максимум із наявних можливостей. "Головне – нам вдалося досягнути результату", - наголосив він.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ “Майорське” Донецької області.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися.

Як стало відомо Укрінформу від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.

У списку на обмін опинилися і п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» у справі про розстріли на Майдані.