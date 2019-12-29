Четверо утримуваних в ОРДЛО відмовилися іти на обмін — джерело

Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Про це стало відомо Укрінформу з близьких до обміну джерел.

“Четверо осіб відмовилися повертатися на підконтрольну Україні територію”, - повідомив співрозмовник агентства.

Раніше Офіс Президента поінформував, що обмін завершився і 76 українців прибули на підконтрольну Україні територію.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб.