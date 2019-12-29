Обмін завершився — повернули 76 українців

Завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ “Майорське” Донецької області.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими між Україною та ОРДЛО на КПВВ "Майорське" / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За попередніми даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. При цьому вона не виключала, що кількість людей могла змінитися.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

У списку на обмін опинилися у п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу «Беркут» у справі про розстріли на Майдані.