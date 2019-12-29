Геращенко: Ціна звільнення в'язнів Кремля — завжди висока

Ціна звільнення в'язнів Кремля — завжди висока, тому що за невинуватих Україна віддає реальних злочинців, яких Росія за посередництва бойовиків ОРДЛО протягом останніх років регулярно включала в списки на обмін.

Таку думку висловила співголова депутатської фракції партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

“Переговори і звільнення — це завжди дуже важкий процес. Наші чоловіки і жінки, цивільні і військові незаконно вже багато років утримувалися на окупованому Донбасі — з літа 2016-го! Їм не дали жодного разу подзвонити рідним. Їм не передавали листи, до них, попри всі наші зусилля, не пускали МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста, — ред.)... В українських тюрмах сидять злодії, які несуть справедливе покарання за злочини проти України. З правом отримання передач, побачень, листів, від них не виходить МКЧХ та інші міжнародні моніторингові місії й адвокати. Наші сидять надто довго і несправедливо. Вони дійсно герої, які не сховалися, як дехто, від мобілізації, а пішли захищати державу, або партизанили в тилу ворога”, — зазначила Геращенко.

При цьому політик підкреслила, що ціна звільнення українських в'язнів Кремля — завжди висока, тому що “за невинних ми віддаємо реальних злочинців”.

Тому, на її думку, “в питаннях звільнення не можна все міряти пропорціями, кількістю, математикою”. Геращенко підкреслила, що “зараз нам віддали наших тільки тому, що Москва, нарешті, дотиснула і отримала, що хотіла: їм потрібні подільники, ті, хто були причетні до розстрілів Майдану і терактів в мирних Харкові й Одесі”. Депутат вважає це свідченням того, що Кремль хоче “сховати кінці у воду”, і наполягає, що в цьому Москві допомагати не треба.

На її переконання, історії та зв’язки з Росією та ФСБ усіх цих завербованих “зрадників і вирожденців, переданих ОРДЛО, а насправді Москві, мають бути відомі суспільству, щоб “уставшие от войны” розуміли ціну, яку Україна платить за незалежність”.

Геращенко привітала звільнених сьогодні бранців та їхні родини і повідомила, що днями зателефонує “кільком мамам, які не дочекалися сьогодні своїх, щоб підтримати бодай словом”. “Витягати треба всіх, питання тепер — на кого міняючи?” — додала вона.

Водночас вона підкреслила, що не меншої моральної і психологічної підтримки потребують нараз родини героїв Небесної Сотні та жертв терактів, які “чекали від держави справедливого суду над вбивцями, а зараз є свідками їхнього звільнення “чистими”, за мить до вироків, — це дуже боляче”.

“Щодо беркутівців: має бути встановлено міру їхньою провини та вирок — очно, заочно, але має бути. Це важливо не лише для рідних Небесної Сотні — це важливо для країни, яка пережила Майдан і зараз знаходиться в стані війни з РФ”, — зауважила політик.

Разом з тим вона зазначила, що “те, відбувається зараз, — це прелюдія, зондаж суспільної думки щодо майбутньої амністії”.

“У 2014-у ми чітко прописали, хто не потрапляє під амністію: терористи, причетні до збиття МН17, вбивці, гвалтівники, що знущалися над нашими заручниками. Тепер, після “всіх встановлених”, схоже, що амністувати будуть всіх. Аби тільки поставити галочку, що “війну закінчено”. Більшість держав-союзників України, які сьогодні в ейфорії, як і після нормандського саміту, ніколи й за жодних обставин не віддали би терористів іншій державі, усвідомлюючи, що це тільки посилить терористичні ризики. Але зараз вони прагнуть закрити питання Донбасу виключно коштом України, якщо ми самі на це погоджуємося. Але правда і в тому, що вони не особливо тиснули на Путіна в питаннях заручників, ввічливо співчували рідним, висловлювали занепокоєння, а Україна жила цим, часто сам-на-сам вирішуючи питання людських доль своїх громадян”, — зазначила Геращенко.

Також вона назвала величезною помилкою “не пустити українських журналістів на звільнення заручників”.

Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині триває процес обміну утримуваних осіб.