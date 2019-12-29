Чийгоз вважає видачу п’яти ексберкутівців Росії капітуляцією

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Ахтем Чийгоз назвав видачу Росії п’яти колишніх беркутівців капітуляцією.

Про це він зазначив у коментарі журналістам поблизу Лук’янівського СІЗО у Києві, де активісти у неділю вранці блокували виїзд беркутівців на обмін.

"Є визначені правила, за якими дві воюючі сторони можуть проводити обміни. Коли ти віддаєш злочинців, які убивають твоїх громадян тут, скоюють терористичні акти у період Революції гідності, то я вважаю це не обміном. Я вважаю це капітуляцією", - сказав він.

"Це все відбувається на вимогу Путіна. Тому я говорю, що це капітуляція", - додав Чийгоз.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.

У списку на обмін опинилися у п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.