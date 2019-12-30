Лондон вітає звільнення полонених та чекає, коли Росія поверне решту
Заява
Укрінформ
Велика Британія привітала звільнення та повернення утримуваних на території ОРДЛО в'язнів на підконтрольну Києву територію 29 грудня та очікує, що Росія віддасть решту українців.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордоних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.
«Ми вітаємо нещодавній обмін полоненими в Україні. Повернення українців, затриманих російськими сепаратистами на сході України, давно назріло», - йдеться у заяві Форін-офісу.
У ній наголошується, що цей обмін полоненими – «ще один приклад рішучості президента Зеленського покласти край конфлікту на сході України».
В Лондоні також привітали проголошені українським лідером зобов'язання «шукати справедливість для тих протестуючих, яких було вбито у 2014 році».
Тепер, наголошується у заяві, «Росія повинна виконати свої зобов’язання згідно Мінських угод та «негайно звільнити решту українських політв'язнів».