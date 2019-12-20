МКМС проводить дискусії про плани розвитку із вишами - Бородянський

Міністерство культури молоді та спорту вже розпочало відкритий діалог із українськими мистецькими вишами щодо подальшого планування розвитку та принципів фінансування.

Про це керівник відомства Володимир Бородянський сказав у п’ятницю в прямому ефірі “ Сніданок з 1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочали розмову з українськими вишами щодо планів. З наступного року країна переходить на трирічне планування бюджету, і дуже важливо, щоб усі ми зрозуміли, що саме хочемо отримати через три роки. У нас відбулося публічне слухання у Національній академії образотворчого мистецтва, друге публічне слухання стратегії та бачення пройшло у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вони пройшли трохи бурхливо. Але вперше Міністерство прийшло і поговорило із тими вишами відкрито, була відверта дискусія”, - сказав Бородянський.

На його переконання, відповідальність за стан мистецької освіти треба розділити між профільним Міністерством та вищими навчальними закладами. “Варто розділити між Міністерством, яке щось робило або не робило усі ці роки, і робив або не робив університет”, - додав урядовець.

Він наголосив на тому, що для МКМС розвиток мистецтва та мистецької освіти є пріоритетом. У четвер відомство почало втілювати у життя серйозний проєкт під назвою «Якою має бути мистецька освіта майбутнього?» Вже відбулася велика стратегічна сесія за участю представників влади, мистецьких експертів, професійних викладачів мистецьких закладів освіти та представників громадських організацій.

“Ми починаємо із запуску початкової мистецької освіти — стратегічного нашого напрямку. Це новий формат, до речі. Потім приєднаємо туди вищу мистецьку освіту. І тут важливою є дитиноцентричність, якщо говорити про початкову освіту”, - додав Бородянський.

Загалом, наголосив він, МКМС намагатиметься зробити все можливе для того, щоб кількість та якість культурних послуг, які продукує українське суспільство, та їх доступність збільшувалася.

При цьому, за словами міністра, держава зацікавлена у захисті свого культурного простору від інтервенції з боку інших. Зокрема, Росії, яка нині є агресором і від якої Україна змушена захищатися.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський неодноразово висловлювався за необхідність зміни системи фінансування вишів, які готують фахівців у сфері кіноіндустрії та мистецтва.