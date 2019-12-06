Бездіяльність екскерівників призвела до мільйонних штрафів в Аграрному фонду

Колишнє керівництво ПАТ «Аграрний фонд» допустило прострочення заборгованості за банківськими кредитами, через що підприємству нараховано понад 88 мільйонів гривень штрафних санкцій.

Про це з посиланням на в.о. голови правління Аграрного фонду Івана Баришева повідомляється на сайті компанії.

“Підприємство має прострочену заборгованість за банківськими кредитами на суму понад 1 мільярд гривень, що призвело до нарахування підприємству штрафних санкцій понад 88 мільйонів гривень”, - заявив Баришев.

Крім того, за його словами, станом на початок грудня цього року Аграрним фондом укладено форвардних контрактів лише на 10 тис. тонн зерна, що може становити загрозу продовольчій безпеці держави (для порівняння, в період з січня по листопад 2015 року було законтрактовано понад 400 тис. т. зерна). На балансі самого підприємства залишилося всього 200 тис. тонн. зернових, значна частина яких є заставою за отриманими кредитами, а частина знаходиться в незадовільному стані, наголосив також Баришев, додавши, що при цьому ціна на більшу частину продукції на складах перевищує ринкову на 10-30%.

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“Вказані обставини відбулися внаслідок діяльності попереднього керівника Аграрного фонду Андрія Радченка, тому з метою встановлення законності вказаних дій, визначення кількісного та якісного стану зернових, спеціалістами проводиться відповідна перевірка”, - наголосив нинішній керівник компанії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці жовтня звільнив Андрія Радченка з посади голови ПАТ «Аграрний фонд».

29 листопада Баришев заявив, що ексголова Аграрного фонду Радченко виписав собі та своїм топменеджерам 9 млн грн вихідної допомоги при звільненні.