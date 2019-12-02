ЄІБ дає Україні €400 мільйонів кредиту на підтримку аграріїв

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) започаткував новий проєкт для підтримки сектору переробки сільськогосподарської продукції в Україні та відкрив для цієї мети кредитну лінію на суму 400 мільйонів євро.

Відповідне повідомлення міститься на сайті ЄІБ.

«Європейський інвестиційний банк започаткував проєкт із підтримки харчової ланки агропромислового сектору, який підтримується кредитом у розмірі 400 мільйонів євро, поряд із донорською технічною допомогою, для підтримки малих та середніх підприємств та середнього розміру кампаній в Україні. Програма розрахована на те, щоб допомогти Україні повною мірою скористатися всіма перевагами поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом», - йдеться у повідомленні.

Програма охоплюватиме виробників зернових культур, соняшнику та рибної промисловості в Україні, що дасть змогу підвищити якість продукції на внутрішньому ринку та збільшити її конкурентоспроможність на європейському та світовому ринках.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні стартував проєкт кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері за участю Європейського інвестиційного банку.

Цей проєкт впроваджується в рамках підписаної Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку ратифіковано Законом України від 20 вересня 2016 року.

Метою Проєкту є підтримка Уряду України у сприянні створенню адміністративних, технічних, фінансових та освітніх засад на підтримку зацікавлених сторін у галузі зернових, олійних культур та аквакультури/рибальства, з метою забезпечення надійної технічної та економічної бази для подальшого розвитку їхньої діяльності.