ЄІБ дає Україні €400 мільйонів кредиту на підтримку аграріїв
Відповідне повідомлення міститься на сайті ЄІБ.
«Європейський інвестиційний банк започаткував проєкт із підтримки харчової ланки агропромислового сектору, який підтримується кредитом у розмірі 400 мільйонів євро, поряд із донорською технічною допомогою, для підтримки малих та середніх підприємств та середнього розміру кампаній в Україні. Програма розрахована на те, щоб допомогти Україні повною мірою скористатися всіма перевагами поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом», - йдеться у повідомленні.
Програма охоплюватиме виробників зернових культур, соняшнику та рибної промисловості в Україні, що дасть змогу підвищити якість продукції на внутрішньому ринку та збільшити її конкурентоспроможність на європейському та світовому ринках.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні стартував проєкт кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері за участю Європейського інвестиційного банку.
Цей проєкт впроваджується в рамках підписаної Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку ратифіковано Законом України від 20 вересня 2016 року.
Метою Проєкту є підтримка Уряду України у сприянні створенню адміністративних, технічних, фінансових та освітніх засад на підтримку зацікавлених сторін у галузі зернових, олійних культур та аквакультури/рибальства, з метою забезпечення надійної технічної та економічної бази для подальшого розвитку їхньої діяльності.