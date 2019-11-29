Ексголова Аграрного фонду при звільненні виписав собі і топменеджерам 9 мільйонів

Колишній голова Аграрного фонду Андрій Радченко виписав собі і своїм топменеджерам 9 млн грн вихідної допомоги при звільненні.

Про це поінформував виконувач обов'язків голови правління Аграрного фонду Іван Баришев, повідомляється на сайті держкомпанії.

“Ексголова Аграрного фонду Андрій Радченко виписав собі і своїм топменеджерам 9 млн грн вихідної допомоги. При цьому ПАТ «Аграрний фонд» недоотримало лише за 3 квартали 2019 року понад 42 млн гривень. Тобто фінансовий план компанії був не виконаний у більш як 4 рази”, - наголосив Баришев.

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Крім цього, за його словами, деякі працівники Аграрного фонду чинили опір проведенню перевірки законності господарських операцій та достовірності фінансової звітності, яку ініціювало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств. “Можливо, ці співробітники мають певні зобов’язання перед вже звільненим керівництвом”, - не виключив нинішній очільник Аграрного фонду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці жовтня звільнив Радченка з посади голови ПАТ «Аграрний фонд».