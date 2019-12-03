У кулуарах Ради відкрилася виставка озброєння

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у кулуарах парламенту відкрив виставку "Новітнє озброєння розробки КБ "Південне".

Виставка присвячена Дню Збройних сил України, що відзначатиметься 6 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо, щоб ми зробили так, щоб це озброєння було лише на бойовому чергуванні, щоб воно лише захищало наші кордони, повітряні, сухопутні, і щоб воно ніколи не стріляло. І це буде дуже багато залежати і від Верховної Ради, і, в першу чергу, від Президента України. Тому я впевнений, що сьогодні ми будемо мати консолідовану спільну позицію щодо вирішення цих питань - щоб наші вояки повернулися додому, щоб ми не отримували такі сумні гіркі новини майже кожного дня з фронту", - сказав Разумков.

Голова ВР також нагадав, що раніше відвідав КБ "Південне". Разумков наголосив, що розробки в аерокосмічному і оборонному напрямку є національним надбанням.

"Сьогодні вони конче необхідні українській армії. Є нові розробки, нові досягнення, нові потужності як у цивільному, так і в плані озброєння, яке, я сподіваюся, найближчим часом стане на бойове чергування української армії", - зазначив Разумков.

Спікер побажав працівникам КБ "Південне" нових досягнень і запевнив, що він з колегами буде докладати максимум зусиль, щоб допомагати галузі.

В експозиції представлені, зокрема, сучасні оперативно-тактичні комплекси, проєкт групи космічних апаратів військового призначення – супутники дистанційного зондування Землі, що забезпечують доступ до інформації оглядового й детального спостереження земної поверхні.

Фото: Данііл Шамкін