Детективи НАБУ відмовилися від подарунка за арешт Альперіна - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропонував подарунок за затримання підозрюваного в контрабанді бізнесмена Вадима Альперіна, але детективи НАБУ відмовилися.

Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.

"Було велике затримання на митниці, дуже багато обшуків: спочатку 30, потім ще 20, потім були затримання. Затримали нарешті одного з контрабандистів - пана Альперіна. Я звернувся до України і сказав: хто нам віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це правда, правда, його, скажімо так, схопили НАБУшники", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що детективи НАБУ відмовилися від подарунка, аргументувавши це тим, що буде відчуття, що "Президент і Офіс впливають на НАБУшників".

За його словами, співробітники НАБУ подарунка його не взяли.

"Але я їм вдячний, найголовніше, це вони зробили подарунок країні — заарештували цю людину", - додав Президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні, пообіцявши особисто від себе "цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом".

Детективи НАБУ затримали Альперіна 27 листопада у САП, куди він прийшов добровільно на допит. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

У цій справі фігурують іще десять осіб, яких затримали 26 листопада. Серед них - семеро працівників митниці.

Вищий антикорупційний суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.