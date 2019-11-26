Зеленський обіцяє винагороду за “хрещеного батька контрабанди" Альперіна

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, який підозрюється у пропонуванні детективам НАБУ хабара у розмірі $800 тисяч, переховується в Україні, і той, хто допоможе його затримати, одержить цінний подарунок від Президента.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Facebook.

"Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не добіг – кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - зазначив він.

Президент закликав громадян допомогти правоохоронцям у пошуках Альперіна. "З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", - зазначив Зеленський.

Вранці 26 листопада заступник керівника Київської митниці ДФС Сергій Тупальський повідомив, що у нього вдома відбуваються обшуки.

При цьому ЗМІ повідомляли, що НАБУ затримало Тупальського та ще 6 осіб у справі бізнесмена Вадима Альперіна, якому вдалося втекти.

Читайте також: НАБУ підтвердило затримання сімох митників

Згодом НАБУ підтвердило затримання десятьох осіб, зокрема 7 співробітників органів митного контролю, у справі щодо порушення митного законодавства. Дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

Фото: Цензор.НЕТ