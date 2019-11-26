НАБУ підтвердило затримання сімох митників

Національне антикорупційне бюро України підтвердило затриманння сімох співробітників органів митного контролю за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства.

Про це НАБУ повідомило у Facebook.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", - наголосили у НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Київської митниці ДФС Сергій Тупальский у вівторок заявив, що у нього вдома проходять обшуки.

За інформацією ЗМІ, сьогодні НАБУ затримала Сергія Тупальського та ще 6 осіб у справі бізнесмена Вадима Альперіна.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.