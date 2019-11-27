"Королю контрабанди" Альперіну готують підозру — НАБУ

У НАБУ заявили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу одеському бізнесмену Вадима Альперіну, затриманому у справі про махінації із розмитненням товарів.

Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру. "Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - підкреслили в НАБУ.

Слідство вважає, що затриманий вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, напередодні, 26 листопада, НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких 7 посадовці ДФС та митниці, у справі про махінації із розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

Своєю чергою адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит у САП.

У середу, 27 листопада, джерело у правоохоронних органах повідомило Укрінформу, що НАБУ затримало Альперіна, коли він з’явився на допит у САП.

У 2017 році Альперіна вже затримували детективи НАБУ. Він пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

Печерський районний суд тоді заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

Фото: Цензор.нет