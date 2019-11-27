НАБУ затримало одеського бізнесмена Альперіна - джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це повідомило Укрінформу поінформоване джерело у правоохоронних органах.

"НАБУ затримало Альперіна, коли він з’явився на допит у САП", - поінформував співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 листопада, детективи НАБУ затримали десять осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. За даними ЗМІ, затримано також помічника відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

"З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит у САП.

У 2017 році Альперіна вже затримували детективи НАБУ. Він пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

Фото: Цензор.нет