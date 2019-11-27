Справа митників: НАБУ оголосило десять підозр

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру сімом затриманим колишнім та нинішнім посадовцям митниці та ДФС.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"26 листопада детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили про підозру екскерівнику однієї з регіональних митниць, п’яти службовцям цієї ж митниці та експосадовиці Державної фіскальної служби України. Цим особам інкримінується причетність до махінацій, пов’язаних із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого інтересам держави завдано понад 77,7 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про: в.о. керівника однієї з регіональних митниць, наразі - заступника керівника цієї митниці; заступника керівника однієї з регіональних митниць; в.о. начальника відділу митного оформлення (ВМО) митного посту однієї з регіональних митниць; трьох інспекторів ВМО митного посту однієї з регіональних митниць; ексдиректора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України.

Читайте також: НАБУ підтвердило затримання сімох митників

Також про підозру повідомили і трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину.

У бюро вказують, що зазначений епізод - один із низки, які досліджує НАБУ щодо махінацій із розмитненням товарів за участю посадовців ДФС та митниці. Загалом йдеться про зловживання, збиток від яких може сягати близько 500 млн грн. Розслідування всіх цих випадків детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

У межах цього розслідування детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми, поінформували у відомстві.

Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній (бізнесмен Вадим Альперін - ред.) запропонував детективам неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол., аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили «на гарячому», нагадали в НАБУ.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

Як повідомлялося, НАБУ 26 листопада затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства, серед яких - 7 співробітників органів митного контролю.

Фото: nabu.gov.ua