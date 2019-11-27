"Хрещений батько контрабанди" Альперін сьогодні прийде на допит в САП – адвокат

Адвокат оголошеного в розшук одеського бізнесмена Вадима Альперіна повідомив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прочитав в новинах, що НАБУ і САП з сьогоднішнього дня “розшукує” мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам В.Альперін нічого про це ще не знає... 27.11.2019 року я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17. Розшукувати В.Альперіна немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо до прокурора", - зазначив він.

Як повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

Фото: Цензор.НЕТ