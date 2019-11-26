НАБУ затримало 10 осіб у “митній справі”

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства.

Про це у вівторок інформуєпресслужба відомства.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішуєтсья питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Також правоохоронці проводять слідчі дії, пов'язані зі встановленням обставин вчинення злочину.

Раніше заступник керівника Київської митниці ДФС Сергій Тупальский повідомив, що у нього вдома відбуваються обшуки.

ЗМІ повідомляли, що НАБУ затримало Тупальського та ще 6 осіб у справі бізнесмена Вадима Альперіна, якому вдалося втекти.

Як повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.