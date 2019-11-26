Заступник голови Київської митниці заявляє, що до нього прийшли з обшуком

Заступник керівника Київської митниці ДФС Сергій Тупальский заявляє, що у нього вдома проходять обшуки.

Про це Тупальський повідомив у Facebook.

"В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається", - написав він.

Тупальський наголосив, що завжди дотримувався законодавства та працював на користь держави. На його переконання, "через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена вкотре".

За інформацією ЗМІ, сьогодні НАБУ затримала Сергія Тупальського та ще 6 осіб у справі бізнесмена Вадима Альперіна.

Укрінформ звернувся за коментарем з цього приводу до НАБУ.

Як повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.