Альперіну "зливають" інформацію, яка є таємницею слідства - прокурор

Одеський бізнесмен Вадим Альперін був поінформований про розслідування кримінальної справи щодо нього.

Про це зазначив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків під час обрання бізнесмену запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, прокурор просив задовольнити клопотання про обрання Альперіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 288 млн грн. В іншому разі, зазначив він, бізнесмен впливатиме на свідків та експертів у кримінальному провадженні.

За словами прокурора Симківа, слідство має докази, що у Альперіна є можливість впливу на різні гілки влади і правоохоронні органи у державі.

“Є приклади використання свого становища для убезпечення себе. Працівник прокуратури з вилученої у Альперіна переписки у месенджері повідомляє, що в Одесу виїхала група з Генпрокуратури і пропонує за грошову винагороду з’ясувати, з якої причини вона виїхала”, - зазначив прокурор.

Також на електронну адресу Альперіна надсилали листи, в яких були відповіді казначейства на запити НАБУ щодо арештованих рахунків у його справі.

“Абонент надсилає підозрюваному відповідь казначейства на запит НАБУ, які рахунки та які кошти арештовані, які джерела, які підприємства перераховували кошти. Це є таємницею досудового розслідування, але це відбувається за першим побажанням підозрюваного”- говорить прокурор.

На електронну пошту Альперіна надходила довідка з фабулою розслідуваної відносно нього кримінальної справи. У ній було детально описано, які проблемні питання досліджують детективи, до яких країн мають намір звернутися за правовою допомогою та про усі заплановані у справі негласні слідчі дії.

Як розповів прокурор, з виявленої переписки Альперіна стало відомо, що він оплачував замовні судові рішення у справах, де фігурували його компанії, а також платив прокурорам. Суми варіювалися від 5 до 25 тис. доларів.

Паралельно проводилися інформаційні компанії, спрямовані на дискредитацію слідчих у кримінальних справах, які розслідували діяльність підконтрольних Альперіну компаній.

Як повідомлялося, детективи НАБУ затримали Альперіна 27 листопада у САП, куди він прийшов добровільно на допит. Згодом йому повідомили про підозру у порушенні ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство вважає його керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

У цій справі фігурують ще десять осіб, які нещодавно були затримані і повідомлені про підозру. Серед них — семеро працівників митниці.