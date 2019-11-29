"Королю контрабанди" Альперіну в суд викликали "швидку"

Обрання запобіжного заходу одеському бізнесмену Вадиму Альперіну у Вищому антикорупційному суді затягується через зайнятість одного з його адвокатів в іншому судовому процесі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, судове засідання розпочалося об 11.30, однак адвокати Альперіна і він сам висловили клопотання про його відтермінування через зайнятість одного з адвокатів, Андрія Федура, у справі ексдепутата Сергія Пашинського, якому Печерський райсуд у п’ятницю продовжує запобіжний захід.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури Роман Симків виступив проти задоволення вказаного клопотання. Він зазначив, що Альперін був затриманий детективами НАБУ 27 листопада і в суботу, 30 листопада, закінчується дозволений триденний термін його тримання під вартою без рішення суду.

“Субота - вихідний день, тому якщо сьогодні йому не оберуть запобіжний захід, ми будемо змушені відпустити Альперіна”, - аргументував прокурор.

У свою чергу слідча суддя Наталія Мовчан відклала розгляд справи на 12.40.

Пізніше адвокати Альперіна висловили клопотання про продовження перерви у зв’язку з тим, що нібито їхній підзахисний почувається зле і потребує огляду лікарів.

Суддя оголосила перерву до 14-ї. год. Зараз у суді очікують на “швидку допомогу”.

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Як повідомлялося, САП має намір клопотати у суді про обрання Альперіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 288 млн грн.

Детективи НАБУ затримали Альперіна 27 листопада у САП, куди він прийшов добровільно на допит. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

У цій справі фігурують іще десять осіб, яких затримали 26 листопада. Серед них - семеро працівників митниці.

Фото: Цензор.нет