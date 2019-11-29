Антикорупційний суд сьогодні обере Альперіну запобіжний захід

Антикорупційний суд сьогодні обере Альперіну запобіжний захід

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд 29 листопада об 11 год. 30 хв. розпочне обирати запобіжний захід затриманому одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“ВАКС об 11 год. 30 хв розгляне клопотання САП про обрання запобіжного заходу Альперіну”, - повідомили у прокуратурі.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Хрещатик, 42.

САП проситиме про обрання Альперіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 288 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, детективи Національного антикорупційного бюро України 27 листопада затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Альперін пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

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30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

Фото: Цензор.нет

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