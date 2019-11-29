Антикорупційний суд сьогодні обере Альперіну запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 29 листопада об 11 год. 30 хв. розпочне обирати запобіжний захід затриманому одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“ВАКС об 11 год. 30 хв розгляне клопотання САП про обрання запобіжного заходу Альперіну”, - повідомили у прокуратурі.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Хрещатик, 42.

САП проситиме про обрання Альперіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 288 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, детективи Національного антикорупційного бюро України 27 листопада затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Альперін пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.

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