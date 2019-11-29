ВАКС арештував Альперіна, призначивши заставу в 70 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав затриманому одеському бізнесмену Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

Відповідне рішення оголосила у п’ятницю слідча суддя Наталія Мовчан, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили обрати Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 288 млн грн.

Детективи НАБУ затримали Альперіна 27 листопада у САП, куди він прийшов добровільно на допит. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає Альперіна керівником угруповання, що вчиняло злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

У цій справі фігурують іще десять осіб, яких затримали 26 листопада. Серед них - семеро працівників митниці.

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