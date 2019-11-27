ООН продовжує збір коштів для гуманітарної допомоги Донбасу: вже є половина суми

Організація Об'єднаних Націй зібрала більш ніж половину необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

Про це передає прес-служба ООН.

Наголошується, що всього ООН запросила $162 млн на надання необхідної гуманітарної допомоги для 2,3 млн осіб. На сьогодні донори надали $82 млн з необхідної суми.

"Дякуємо донорам за підтримку гуманітарних програм", - заявили в прес-службі.

We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.



US$82 million were received so far - half of our total appeal.



Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donatehttps://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) November 26, 2019

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Нагадаємо: минулого тижня управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу 19 вантажівок гуманітарної допомоги. У гуманітарному вантажі були медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни.