ООН продовжує збір коштів для гуманітарної допомоги Донбасу: вже є половина суми

Про це передає прес-служба ООН.

Наголошується, що всього ООН запросила $162 млн на надання необхідної гуманітарної допомоги для 2,3 млн осіб. На сьогодні донори надали $82 млн з необхідної суми.

"Дякуємо донорам за підтримку гуманітарних програм", - заявили в прес-службі.

We are grateful to the donors for their support of our humanitarian action.



US$82 million were received so far - half of our total appeal.



Although more is required to reach every man, woman, boy and girl who counts on us. #InvestInHumanity Donatehttps://t.co/1xGFLNIjtI pic.twitter.com/IYYPPtsMtn