ООН відправила понад 157 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу 19 вантажівок гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 19 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у гуманітарному вантажі - медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни.
Фото: ДПСУ