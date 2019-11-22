ООН відправила понад 157 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

ООН відправила понад 157 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу 19 вантажівок гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 19 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у гуманітарному вантажі - медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни.

Фото: ДПСУ

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