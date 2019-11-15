Хлопчик із Дрогобича на конференції у Страсбурзі розповів про сексуальне насильство

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба взяв участь у конференції Ради Європи у Страсбурзі, присвяченій 30-річчю Конвенції ООН про права дитини.

На захід були запрошені й діти, в тому числі Ростислав Платко з Дрогобича, повідомляється на сайті глави держави.

Зазнчається, що конференція мала на меті проведення відкритої дискусії про досягнення, проблеми та тенденції у сфері захисту прав дітей.

«Кожна дитина має бути захищена від насильства. Ми маємо об’єднуватися, щоб побудувати світ, який буде безпечним для дітей», – зазначила Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час відкриття конференції.

Фото: .president.gov.ua

Учасник конференції Ростислав Платко з міста Дрогобича Львівської області говорив про сексуальне насильство та експлуатацію дітей.

Хлопець також наголосив на небезпеках для дітей в Інтернеті, проблемі секстингу та важливості онлайн-безпеки.

Учасники конференції відзначили, що зміцнення прав дитини є запорукою майбутнього Європи.

Крім того, дитячий омбудсмен разом із заступником міністра соціальної політики України Олегом Ковалем обговорили з Державним секретарем з питань захисту дітей Міністерства солідарності та охорони здоров’я Франції Адріаном Таке актуальні проблеми дітей і родин: бідність, насильство та недбале ставлення до дитини, руйнацію моделі сім’ї. Зокрема зосередилися на впровадженні соціальних послуг для дітей та сімей у громадах, реформі інтернатів.

Кулеба, зокрема, підкреслив важливість запровадження системи послуг у громадах і необхідність використання успішних закордонних практик в Україні.

Уповноважений Президента також наголосив на проблемах дітей на сході України та важливості для нашої країни підтримки європейської спільноти в боротьбі з агресією.

У цьому зв'язку в понеділок, 18 листопада, в Офісі Президента відбудеться брифінг уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби щодо захисту дітей від сексуального насильства, повідомляє сайт глави держави.