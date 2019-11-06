Понад 800 українських шкільних підручників перевірили "на гендерну рівність"

В Україні 50% підручників, що пройшли експертизу Міністерства освіти і науки з 2016 року, не містять дискримінаційного контенту.

Досвід проведення такої антидискримінаційної експертизи викликав неабиякий інтерес в учасників Регіональної європейської зустрічі “Пекін+25” у Женеві, розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко під час засідання круглого столу в Укрінформі.

"Ця тема викликала велике зацікавлення, тому що представники інших країн, в тому числі нашого субрегіону, не мали інформації про те, що відбувається така експертиза... Я дуже коротко говорила про цю методологію, але сама цифра - 845 підручників пройшли таку експертизу - і що майже 50% наразі не містять дискримінаційного контенту, і що було позбавлення ліцензії, рекомендації до підручника “Сімейні цінності” за застосування дискримінаційних підходів, - це викликало зацікавлення”, - зазначила Левченко.

"Круглий стіл" щодо Регіональної європейської зустрічі "Пекін+25" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Вона нагадала, що Пекінська декларація та Платформа дій були прийняті у 1995 році, й Україна презентувала у Женеві національний звіт про досягнення основних цілей, які були сформовані у Пекінській платформі дій.

За словами Левченко, 12 цілей Пекінської платформи дій концентруються навколо таких тем: жінки та бідність, освіта та професійна підготовка жінок, права людини, жінки та ЗМІ, жінки та навколишнє середовище тощо.

“Минуло вже майже 24 роки, ми готуємося до 25-ї річниці цієї конференції, а всі ці питання залишаються вельми актуальними як для України, так і для світу”, - зауважила урядова уповноважена.

Як відомо, 29-30 жовтня 2019 року в Женеві під егідою Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН та структури «ООН-Жінки» проходила Регіональна зустріч «Пекін+25» з огляду виконання Пекінської декларації та Платформи дій. Делегати обговорювали теми боротьби з насильством проти жінок і дівчат, освіту заради забезпечення гендерної рівності, представництва жінок в держуправлінні та при виробленні рішень, зв'язок між Цілями сталого розвитку та Пекінськими зобов’язаннями.