Кулеба назвав гендерну умову українського “економічного дива”

Економічне диво в Україні є неможливим без повноцінного залучення жінок до всіх сфер економіки та суспільного життя.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час медійного марафону “Рівність у політиці”.

“Економічне диво, яке є одним із найважливіших завдань нового уряду, є неможливим без повноцінного залучення жінок до всіх сфер економіки та суспільного життя – на рівних із чоловіками умовах, із рівними правами”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі Україна дуже багато робить для забезпечення рівності можливостей чоловіків та жінок. За його словами, нині триває активна робота над ухваленням комунікаційної стратегії уряду з досягненням гендерної рівності та повноцінним запуском Центру гендерних компетенцій, аби найкращі стандарти та практики НАТО системно впроваджувалися в Україні.

“Ми розуміємо, що подолання стереотипів - це складний шлях. Тому також розробляємо масштабні національні комунікаційні кампанії”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що питання гендерної рівності важливе не лише з точки зору суспільної, політичної чи економічної сторони, воно має бути важливим для кожної людини. “Рівність - це можливість відкривати нові можливості розвитку і нові можливості руху вперед”, - додав Кулеба.

У Києві проходить медійний марафон «Рівність у політиці», присвячений обговоренню рівного доступу до участі у політиці жінок та чоловіків на всіх рівнях.

Захід організовує Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин (НДІ) завдяки підтримці американського народу через Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна), британського народу через Фонд розвитку ефективного врядування Великої Британії (British Embassy, Kyiv), Швеції та канадського народу через Посольства Канади в Україні (Embassy of Canada in Ukraine)).

Під час марафону відбудеться презентація посібника НДІ "Навички ведення виборчих кампаній", електронну версію якого можна завантажити на сайті.