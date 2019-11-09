Княжицький - про справу Мазура: У Польщі за останні роки близько десяти таких затримань

Генпрокуратура та українське бюро Інтерполу, яке перебуває у віданні МВС, повинні докласти усіх зусиль, аби ветеран Ігор Мазур, затриманий у Польщі, був якомога швидше звільнений.

Таку позицію у Facebook висловив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

«У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни», – повідомив Княжицький.

Він зауважив, що польська сторона за законом не може діяти інакше. При цьому поки що фактів видачі українців до Росії не було. Але, за словами депутата, затримані перебувають в ув‘язнені від трьох місяців до двох років, поки справа з‘ясовується.

«Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включиться наша Генпрокуратура і український Інтерпол, який перебуває у віданні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана», - зазначив Княжицький. І додав, що українські депутати працюватимуть над розв'язанням питання з польськими парламентарями.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, ветерана Ігоря Мазура.

Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став офіцером ЗСУ - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.